"Du bist kein echter Polizist" Neuer Clou von Böhmermann: Sein Song gegen Rainer Wendt

"Ohne Häme, journalistisch korrekt, sachlich und seriös" wolle er sich mit Wendt auseinandersetzen, kündigte Böhmermann an, bevor er den Song in Manier eines Karnevalsschlagers aufführte. Dass es dabei nicht bleiben würde, das war natürlich abzusehen. "Er ist der menschgewordene Räumpanzer populistischer Sicherheitspolitik", heißt es da unter anderem in dem Song über Wendt, der natürlich bereits bei YouTube hochgeladen wurde - mit den Lyrics, damit auch jeder sofort mitsingen kann.

Böhmermann, der tatsächlich der Sohn eines Polizisten ist, singt im Refrain voller Inbrunst: "Rainer Wendt, Du bist kein echter Polizist, Rainer Wendt, weil Du Dir selbst der nächste bist. Rainer Wendt, Du forderst Rechtsstaat und Moral, aber beides ist Dir selber scheißegal." Was Wendt zu der zweifelhaften Ehre sagt, das ist derzeit nicht bekannt.