DSV Zwölf deutsche Langläufer fahren zum Tour-de-Ski-Finale nach Italien

An der Seite von Steffi Böhler, die Aussichten auf einen Top-10-Platz in der Gesamtwertung hat, laufen noch Katharina Hennig und Pia Fink. Die anderen deutschen Läuferinnen um die zweimalige Etappen-Sechste Nicole Fessel beginnen mit den Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang oder laufen wie Sandra Ringwald am 13. und 14. Januar den Sprint-Weltcup in Dresden.