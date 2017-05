DSDS - Das große Finale, Hindenburg, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, VOX: Hindenburg, Thrillerdrama

Mai 1937: Die erste USA-Reise des Zeppelins "Hindenburg" steht kurz bevor. An Bord ist unter anderen die jüdische Familie Kerner, die aus Nazi-Deutschland fliehen will. Auch Helen (Greta Scacchi), Frau des US-Kongressabgeordneten und Erdöllobbyisten Edward van Zandt (Stacy Keach), und ihre Tochter Jennifer (Lauren Lee Smith) haben kurzfristig eine Fahrt gebucht, nachdem sie erfahren haben, dass Edward in Amerika einen Herzanfall erlitten hat. In letzter Minute erreicht Hugo Eckener (Heiner Lauterbach), Geschäftsführer der Reederei, ein Anruf: Edward van Zandt hat von den Reiseplänen seiner Frau erfahren und bittet Eckner, unter allen Umständen zu verhindern, dass Helen und Jennifer an Bord gehen.