Alexander 'Honey' Keen sackt in der Gunst der Zuschauer ab. Seitdem er am Sonntagabend als einziger Dschungelcamp-Star die Prüfung ablehnte und für erhitzte Gemüter in der Gruppe sorgte, steht er in der Kritik. Und auch die Münchner Promis Giulia Siegel und Joey Heindle finden jetzt deutliche Worte.