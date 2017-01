Schlau und Brusthaare: Kader Loth findet Markus Majowski sexy

Ihr Männergeschmack hat sich allerdings im Laufe der Jahre verändert: "Heute stehe ich auf so Markus-Typen. Auf so intellektuelle, erfahrene, witzige, mit Bäuchlein und mit Haaren. Ich mag‘ behaarte Männer. Wie ein Affe. Das erregt in einem so viele Phantasien." Acht Tage lebte Kader Loth mittlerweile enthaltsam: Sie gestand: "So langsam kommen die Hormone hier in Wallung. Wir sind nur am Männer beobachten, ich beobachte sogar die Brusthaare von Markus. Keine schlechte Partie!"

Sarah Joelle wurde von den Zuschauer rausgewählt

Die Zuschauer wählten per Tele-Voting: Nach Fräulein Menke musste heute Sarah Joelle das Dschungelcamp verlassen - und so endete das Camp mit einer Mini-Sensation.