Die heutige Dschungelprüfung mussten die sechs verbliebenen Stars in Boxen verbringen, bei denen oben nur der Kopf rausschaute. Gefüllt waren die Kisten mit Teppichpythons, Babypythons, Kakerlaken, Mehlwürmer und Huntsman-Spinnen. Für Florian Wess und Kader Loth eine Albtraum-Challenge: "Bäääh, Oh Gott, ihr habt einen Schlag, ehrlich. Ich will raus", rief Florian zitternd. Kader Loth stimmte ein: "Ich werde umgebracht. Lieber Gott, was haben wir verbrochen?" Doch am Ende hielten die beiden durch und nahmen an der Prüfung teil. Dennoch war's ein Satz mit x: Die sechs Stars konnten die vorgegebenen Begriffe nicht korrekt buchstabieren. Abgefragt wurden "Arachnophobie", "Polygamie", "Teppichpython", "Dekolleté", "Fäkalsprache" und "Accessoire".