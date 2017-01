Friede, Freude, Eierkuchen ist passé! Nach Honeys lächerlicher Prüfungsverweigerung vor den Augen seiner Mitcamper steht er als Dschungel-Buhmann da. Keiner sieht mehr den attraktiven Frauenhelden, den starken Ernährer oder den ehrgeizigen Kämpfer in ihm. Ist Honey die größte Memme im diesjährigen Dschungelcamp oder agiert er nur taktisch klug und will mit Sendezeit seine Bekanntheit in Deutschland steigern? Die restlichen Promis sind sich nicht sicher und nominierten "Mister Hessen" für die nächste Prüfung "Unter Strom" - gemeinsam mit Marc Terenzi.