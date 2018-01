Ob Giuliana ihren Ausstieg schon nach kurzer Zeit bereuen wird? Dunkle (und unschöne Erinnerungen) werden wach: 2014 flehte Michael Wendler bereits wenige Stunden nach seinem freiwilligen Abgang um eine Rückkehr ins Camp. Doch RTL blieb hart und verwies auf das Regelwerk. Wendler durfte nicht wieder zu den restlichen Stars in den Busch und schmollte - wohl auch, weil seine Gage halbiert wurde. Das gleiche Schicksal ereilt jetzt auch Giuliana Farfalla.

Matthias Mangiapane holt sechs von zwölf Sterne

In schwindelerregender Höhe musste Matthias an einem Stahlseil befestigt in einem lustigen Space-Anzug in einem Raketennachbau zwischen grünen Ameisen, Riesenmehlwürmern und Kakerlaken nach den Sternen greifen. Der an Höhenangst leidende TV-Star begann seine Prüfung nur zögerlich und für seine Verhältnisse ganz schön schmallippig. Besonders fies: die Kommentare der Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. "30 Meter in die Tiefe, aber es gibt eine gute Nachricht: du befindest dich auf dem Zenit, dem Höhepunkt deiner Karriere. Ich befürchte fast, von hier aus geht es nur bergab."

Sonja und Daniel lassen nicht locker und piesacken den sichtlich verängstigten Matthias immer weiter: "Irgendwie habe ich das Gefühl, du hast heute überhaupt kein Bock auf die Dschungelprüfung." Matthias ist entrüstet: "Doch! Hey Leute: So einen Scheiß will ich überhaupt nicht hören. Sonst sage ich: leckt mich am Arsch, mit dem Mist hier." Und als er am Ende der Prüfung am Seil gesichert in die Tiefe springen muss und den großen Stern auffängt, schreit er vor Freude: "Wieder geschafft!" Insgesamt erkämpft Matthias sechs Sterne. Daniel Hartwich holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück: "Also wieder die Hälfte geschafft, so wäre es richtig." Matthias lässt sich seine Leistung von den beiden nicht kleinreden: "Egal, aber ich habe nicht abgebrochen, Deutschland!" Sonja Zietlow merkt süffisant an: "Du bist ja richtig stolz auf dich." Matthias ist erleichtert: "Ja, die Hälfte ist doch gut. Und die Leute sind doch froh, wenn sie ein bisschen zu essen haben."

Wer muss am Donnerstagabend in die Dschungelprüfung?

"Chartshow" heißt die nächste Dschungelprüfung, aber nur ums launige Singen wird es gewiss nicht gehen. Stattdessen warten wieder fiese Insekten und eklige Tierchen auf Daniele und Matthias. Ab morgen entscheiden die Zuschauer dann, welcher Star nach Giuliana das Dschungelcamp verlassen muss.