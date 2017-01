Dschungelcamp-Eklat im Video Schläge gegen Nico Schwanz? Jetzt spricht Honey!

Lesen Sie auch: AZ-Interview mit Honey - "Wurden Sie von RTL falsch dargestellt?"

"Bierchen trinken, Kippe rauchen, wieder Freunde sein"

Honeys angebliche Reaktion, als Nico ihn daraufhin zur Rede stellte: "Wir sind beide Alphatiere, aber du musst dich mir ab jetzt unterordnen!" Für Nico Schwanz ist das zu viel des Guten: "Ich erkenne jetzt Honeys wahres Gesicht und seinen miesen Charakter. Ich bin mehr als enttäuscht von ihm. Die Leute haben recht, er ist ein Egoist, der andere Menschen nur benutzt. […] Honey ist für mich Geschichte, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben."

Doch was sagt der angebliche Angreifer? Die AZ hat Alexander Keen in Australien kontaktiert und prompt Antwort bekommen: "Alles nur ein Missverständnis!" Und weiter: "wenn es sich nicht so dramatisch anhören würde, dann wäre es schon fast wieder lustig." Alexander Keen will die Angelegenheit jedenfalls gerne wieder aus der Welt schaffen: "Ich finde, wir sollten einfach ein Bierchen trinken, 'ne Kippe rauchen und dann wieder Freunde sein."

Hier sehen Sie Honeys komplette Videobotschaft aus dem Dschungelcamp-Außenlager: