Dschungelcamp 2017 Thomas "Icke" Häßler: Wie lange kann sich der Langweiler noch halten?

"Ich habe mich mit ihm wirklich gut verstanden. Er ist so ein toller Mensch. Ehrlich, loyal, hilfsbereit. Mit ihm habe ich mit Abstand die meisten Gespräche am Lagerfeuer geführt. Und ehrlich gesagt: Ich hatte großes Heimweh in diesen zwei Wochen und Thomas hat mich in diesen Phasen immer motiviert, er stand hinter mir. Ich bin wirklich wahnsinnig glücklich, dass ich ihn kennengelernt habe."

Der große Aufwand vor der Show

Ein weiterer Grund kann nur spekuliert werden: Anders als manch anderer Kandidat in der Historie der TV-Show hat Häßler im realen Leben durchaus etwas zu tun. Er trainiert den Fußball-Bezirksligisten, Club Italia Berlino, aus Berlin-Charlottenburg. Der hatte ihm für die Teilnahme am Dschungelcamp eine Freigabe erteilt. "Wir haben einen Arbeitsvertrag, darin ist alles genau geregelt. Wir haben Spielzeiten, Thomas seinen Urlaub. Und was er da privat macht, ist ganz allein seine Sache", sagte Club-Italia-Berlino-Vize-Präsident Laurence Hein der "Welt am Sonntag" nach Bekanntwerden der Personalie.

Dass das Dschungelcamp genau in die spielfreie Zeit falle, wie der Präsident weiter betonte, könnte das Ergebnis ausgiebiger Verhandlungen gewesen sein. Einen solchen Aufwand würde der Sender sicher nicht für jeden betreiben. Am 26. Februar um 13 Uhr beginnt die Rückrunde von Häßlers Verein gegen den VfB Hermsdorf II - vielleicht ja dann mit einem Dschungelkönig am Spielfeldrand...

