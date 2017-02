Drogen, Waffen, Munition Nach Hinweis aus Bayern: Drogendealer in Hamburg geschnappt

Hamburg/Passau - Die Beamten stellten bei der Durchsuchung einer Wohnung im Hamburger Stadtteil Winterhude am Montag vergangener Woche ein Paket mit Drogen, vier scharfen Schusswaffen, einem Schalldämpfer und Munition sicher, wie die Polizei in der Hansestadt am Dienstag mitteilte. Den Hinweis auf den in Passau lebenden 31-Jährigen hatten die Fahnder aus Bayern bekommen. Hier hatten Fahnder in einem vermeintlichen Drogendepot Lieferscheine mit einer Paketlieferung nach Hamburg entdeckt.