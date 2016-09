Waren etwa auch Drogen im Spiel?

"Ich bin über das alles sehr betrübt, aber was jetzt am meisten zählt ist das Wohl unserer Kinder", erklärte Pitt kurz nach dem Bekanntwerden der Scheidung gegenüber "People". Jolie hatte zuvor über ihren Anwalt bekannt gegeben, dass "diese Entscheidung zum Wohl der Familie" getroffen worden sei. Die Schauspielerin sei "extrem verärgert" über Pitts Erziehungsmethoden gewesen, berichtet das Celebrity-Portal "TMZ" unter Berufung auf ebenfalls anonyme Quellen. Jolie habe aber auch "die Nase voll" vom Alkohol- und Cannabis-Konsum von Pitt gehabt. Dieser soll laut dem Bericht zudem ein "Wutproblem" haben, weswegen Jolie glaube, dass die Kinder womöglich nicht mehr sicher bei ihm seien.

Oder war es doch eine Affäre?

Andere Insider sprechen gegenüber "Page Six" davon, dass vielmehr eine Affäre mit der französischen Schauspielerin Marion Cotillard (40, "The Dark Knight Rises") der Grund für die eingereichte Scheidung sein könnte. Angelina Jolie habe einen Privatdetektiv engagiert, weil sie geglaubt habe, dass Pitt am Set des Films "Allied - Vertraute Fremde" mit Cotillard herumgemacht haben könnte. "Und wie sich herausstellt, hat er das auch. Und das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat", erklärt der Insider.

Eine andere Quelle aus dem Umfeld Cotillards verneint diese mögliche Affäre jedoch. Die Französin sei wie bisher mit ihrem langjährigen Partner Guillaume Canet (43) liiert und nichts sei passiert. Auch "TMZ" glaubt, dass an diesem Gerücht wenig dran sei und verweist mehrfach auf das angebliche Cannabis- und Alkoholproblem Pitts. Was genau der wahre Grund für die Scheidung ist, das wird die Öffentlichkeit vermutlich nicht so schnell erfahren, denn Jolie will vorerst keine Kommentare abgeben. Und auch Pitt will sich wie erwähnt zunächst um das Wohl seiner Kinder kümmern.