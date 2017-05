Ich wurde mit dreizehn Jahren von einer Frau eingestimmt (Chiara Samugheo). So waren die Begegnungen mit Warren spannend, weil er meinen Widerstand mochte und es ihm keine Angst machte. Zudem sprach er auch über andere Frauen und regte mich damit an. Der Grund für die lobenden Worte seiner Verflossenen liegt an seiner Wahl. Seine Frauen waren alle schön und besonders. Er war nicht der Verführer, er ließ sich auch verführen. Man war Beute und Jäger zugleich.

Vielleicht ist das die Voraussetzung für selbstbewusste Frauen. Auf jeden Fall war ich froh, in London mit Warren in einem Taxi zu sein und die seltsam bedrohliche Atmosphäre der Polanski-Hochzeit hinter mir zu lassen. Es gab keinen sichtbaren Grund, doch das Gefühl von drohender Gefahr war wie ein riesiges Monster.

Man erahnte einen unsichtbaren Dämon inmitten der hübschen Beine. Das Ehepaar Polanski war entzückend. Sie schön, er charmant. Doch über dem Fest schwebte, aus meiner Sicht, eine Aura des Unglücks, eine seltsame Ahnung, dass diese drogengetränkten Festivitäten schlecht enden würden.

Sharon sah wie immer wunderhübsch aus mit bedenklich großen Pupillen. So viele hübsche Mädchen, so viele attraktive Buben, dazwischen ein Arzt, der einigen etwas spritzte. Es war wie ein M.-C.-Escher-Bild, in dem der eigene Blickwinkel entschied, ob man Himmel oder Hölle sah. Die Hochzeit selbst war aber für alle, außer für mich, Spaß. Manchmal ist nichts gefährlicher als Spaß.

ÜBER ERIC CLAPTON: Ich erinnerte mich an das schöne cremefarbene Zimmer, Lampen mit goldenem Schimmer, seine zarte Haut, das volle, weiche Haar, das mich beim Küssen mit den wunderbar weichen Lippen an verschiedenen Stellen meines Gesichts kitzelte. (Von der Impotenz, über die er in letzter Zeit bei Interviews spricht, habe ich damals nichts bemerkt.) Es war schön. Wir reden hier von dem 11., 12. und 13. November 1969. Da war er, glaube ich, schon "Gott“ unter den Gitarristen. Und ich hatte schon einen Golden Globe gewonnen. Wir wussten beide nichts voneinander.

Der Concierge des Hotels Savoy kündigte ihn mit nasaler Stimme und typisch englischer Höflichkeit telefonisch an: "Mr. Clapton is here, he wants to come up.“ (buzzbuzz)

Nun, wer schon immer wissen wollte, wie Sex, zumindest in meiner Erfahrung, mit Eric Clapton war, hier ein Angebot. Ich mag keine Pornografie, biete daher eine Metapher an: Wie ein Löffel goldener und zähflüssiger Honig, dessen Geschmack bis in die Zehenspitzen schießt. Und ja, er war überall schön. Meine Haut, innen und außen, kann sich erinnern …

Vor allem an das dichte, weiche Haar. Er war mein erster langhaariger Liebhaber. Nach der Ehe mit einem Mann (Hollywood-Star Tony Curtis, Anm. d. Red.), dem just in der Zeit, wo Männer lange Haare trugen, die eigenen ausgingen! (Eine Tragödie, ich scherze nicht.)

Morgen lesen Sie: Christine Kaufmann zieht nach der Scheidung von Tony Curtis zurück nach München. In Schwabing wohnt sie unter Kunstsammler Gurlitt – und die Liebe ist auch hier: kompliziert