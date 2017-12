Dritter Fall! Offenburg: Kunde findet Stecknadeln im Brötchen

Bereits am 17. Dezember war in einem verpackten Bagel eine Stecknadel gefunden worden. Am Dienstag wurde eine Nadel in einem Aufbackbrötchen von anderen Kunden desselben Supermarktes entdeckt. Beide Waren wurden am 16. Dezember gekauft. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.