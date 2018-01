Dritte Startbahn OB Reiter: Bürgerentscheid nur schwer zu gewinnen

"Ich glaube, dass es politisch bedenklich wäre, diese AG-Lösung durchzusetzen, wenn man, wie Herr Seehofer und Herr Söder, mehrfach öffentlich versichert hat, dass es nur zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern geht", betonte Reiter. "Es würde ein großes Stück Glaubwürdigkeit zerstören, wenn sich der Ministerpräsident und der Aufsichtsratsvorsitzende plötzlich entgegen ihrer Beteuerungen verhalten würden." Er könne sich das deshalb nicht vorstellen.

Reiter selbst will sich in keiner Weise festlegen. "Ich werde in der Diskussion immer Pro und Contra nennen", sagte er. "Denn: In meiner Brust schlagen zwei Herzen: Aus Unternehmenssicht, und ich bin ja im Aufsichtsrat, kann ich gut nachvollziehen, dass der Flughafen weiter wachsen will. Als Münchner Oberbürgermeister sage ich aber, dass das nicht unbedingt der Wunsch der Münchner Bürger ist." Gerade in München sähen die Menschen Wachstum "nicht mehr als ein unumschränkt erstrebenswertes Generalziel an". Die Menschen hier hätten andere Sorgen: Wohnen, Mieten, Verkehr. "Deshalb glaube ich, dass ein Bürgerentscheid für eine dritte Startbahn derzeit schwer zu gewinnen sein dürfte. Es würde jedenfalls ein äußerst knappes Votum geben."

