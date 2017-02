Dritte Generation des Mini-Koreaners Kia Picanto - ein Kleiner mit Pfiff

Das optionale 7-Zoll-Kartennavigationsgerät ist per Android Auto und Apple Car Play mit Smartphones vernetzbar, es gibt sogar eine Ladeschale fürs Handy und natürlich USB-Anschlüsse. Sechs Airbags sorgen im Falle eines Unfalls für Sicherheit, gegen Aufpreis gibt es auch einen Luftsack für die Fahrerknie. Die Gegenlenkunterstützung ist wie das Stabilitätsprogramm Serienstandard, optional lässt sich der neue Picanto noch mit einem autonomen Notbremsassistenten ausstatten.



Optional ein 7-Zoll-Navi zu haben, das neben den Kia Connected Services die Smartphone-Schnittstellen Android Auto und Apple CarPlay sowie eine Rückfahrkamera beinhaltet. Foto: Rudolf Huber

Weil das Fahrwerk kräftig überarbeitet wurde, verspricht Kia ein stabileres Fahrverhalten und sehr geringe Nickbewegungen beim Anfahren und Bremsen. An den Schick wurde auch gedacht, den Picanto gibt es in elf Lackierungen, mit fünf verschiedenen Felgen und mit fünf Lederpaketen für den Innenraum zusätzlich zur schwarzen oder grauen Serienausstattung - allerdings nicht in allen Märkten. Die Preise nennt Kia noch nicht, sie dürften sich aber deutlich an der noch aktuellen zweiten Generation orientieren, die bei 9.440 Euro startet.