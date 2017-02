Während Aerni mit Freudentränen in den Augen und Tausenden Landsleuten den überraschenden dritten Sieg der Schweiz bei der Ski-WM in St. Moritz feierte, wich auch Thomas Dreßen das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Platz 14 - besser war ein deutscher Ski-Rennläufer in der Kombination zuletzt vor 18 Jahren gewesen, damals fuhr Andreas Ertl in Vail/Beaver Creek (USA) auf Platz neun.