Für Uwe Neuhaus allerdings längst kein Grund, sich schon geschlagen zu geben: "1860 hat große Qualität, aber in der Chancenverwertung viel liegen gelassen", erklärte der Dynamo-Coach am Donnerstag vor der Partie am 32. Spieltag. Der Coach hat seine ganz persönliche Horror-Bilanz gegen Sechzig: Als Trainer trat er seit 2005 13 Mal in der Zweiten Liga gegen 1860 an - und konnte keins der Duelle gewinnen (neun Niederlagen, vier Remis).