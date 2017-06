Dreisatz-Niederlage French Open: Grönefeld verpasst Mixed-Titel

Im Matchtiebreak hatten Grönefeld und Farah mit 9:7 geführt, doch zwei Matchbälle in Serie ließ das Team ungenutzt. Zunächst patzte der Kolumbianer, dann landete ein Volley der Nordhornerin im Aus. Das Duo, das stark in die Begegnung auf dem Court Philippe Chatrier gestartet war, darf sich ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 59.000 Euro teilen. Die Gewinner erhalten insgesamt 118.000 Euro.