Wittek hatte in der Saison 2012/13 in der U17 des TSV angefangen, sich dann über die U19 in die zweite und schließlich in die erste Mannschaft der Giesinger vorgearbeitet. Den Marktwert des 21-Jährigen beziffert Transfermarkt mit rund 900.000 Euro. "Wir freuen uns sehr, dass wir Maximilian zur Spielvereinigung lotsen konnten. Er ist ein junger Spieler, der trotzdem schon einiges an Erfahrung mitbringt", so Ramazan Yildirim, Direktor Profifußball von Fürth.