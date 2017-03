Drei Verrechnungsschecks Mehr als 160.000 Dollar: Ehepaar vergisst Erbe im Flugzeug

München – Das Reinigungspersonal der Airline bemerkte am Montagabend, dass in dem Flieger aus Chicago einige Unterlagen liegen geblieben waren und gab diese bei der Bundespolizei am Münchner Flughafen ab. Als die Beamten nachsahen, was genau im Flugzeug vergessen worden war, staunten sie nicht schlecht: Neben den Reisepässen eines Ehepaares kamen drei amerikanische Verrechnungsschecks im Gesamtwert von fast 166.000 US-Dollar zum Vorschein.