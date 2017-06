Drei Tore gegen San Marino Spätstarter Wagner: Deshalb ist er "unterschätzt"

Auf sein Profidebüt beim FC Bayern im August 2007, als er 19 war, folgte ein Karriereknick. Die Konkurrenz in München war zu groß, Wagner wechselte einen Sommer später zum Zweitligisten MSV Duisburg. 2009 wurde er mit den U21-Junioren Europameister. Und das nicht nur an der Seite von Neuer, Hummels, Boateng, Höwedes, Khedira und Özil – nein, im Finale gegen England (4:0) erzielte Wagner zwei Treffer. Dennoch folgte eine lange Reise, nächster Halt mal Ober-, mal Unterhaus. Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt 98 und seit Juli 2016 Hoffenheim. In den letzten beiden Bundesliga-Spielzeiten erzielte er 25 Tore. Und ist nun angekommen. Bei Löw. In der A-Nationalelf. Nach acht Jahren.

„Wagner hat eine unheimliche Wucht und ist nicht immer einfach zu verteidigen“, meinte der Bundestrainer, „er hat Persönlichkeit und ist positiv innerhalb der Mannschaft.“ Wagner nahm den Ball auf wie die Vorlagen von Joshua Kimmich („Robert Lewandowski kann sich freuen, wenn Kimmich rechts spielt. Bei den Flanken macht er zehn Tore mehr. Ehrlich.“) und verwandelte die Löw-Vorlage: „Das ist der Beginn einer Liebesbeziehung.“ Und dann, ernster: „Jogi Löw hat mich mit seiner Persönlichkeit sehr beeindruckt. Ich mag es, einen Menschen kennenzulernen, der etwas ausstrahlt.“ Nächster Treffer. Wahre Wagner-Festspiele.

Die in Russland bei der WM-Generalprobe mit der Auftaktpartie der DFB-Elf am 19. Juni gegen Australien weitergehen sollen. „Ich genieße die Zeit und freue mich auf den Confed Cup, den ich sehr ernst nehme“, sagte Wagner. Er will sich als Alternative beweisen und die Tür für die WM 2018 offen halten. „Ich muss mich auf meine Leistung konzentrieren. Wenn ich ab jetzt keine Tore mehr für Hoffenheim mache, dann nominiert mich nicht einmal San Marino.“ Vorsicht mit solchen Spitzen! Frag’ nach bei Thomas Müller.

