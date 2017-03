Drei Tage Party Prinz Harry: Karibischer Hochzeitsbesuch mit seiner Meghan

Bei der Zeremonie in Montego Bay trug Harry einen dunkelblauen Anzug, während seine Freundin mit einem sommerlich floralen Kleid und offenem Haar glänzte. Laut Insidern soll die Hochzeitsparty allerdings nicht nur wenige Stunden, sondern gleich drei Tage dauern. So vertraut die beiden auf den ersten Bildern wirken, so soll es auch um die Beziehung des Prinzen und der Schauspielerin stehen. "Hals über Kopf" sei Prinz Harry in Markle verliebt, erklärt ein Insider, der auch glaubt, dass die beiden selbst vor einer Heirat stehen könnten. Ob Markle vielleicht sogar den Brautstrauß gefangen hat? Das ist leider nicht bekannt.