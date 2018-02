Lesen Sie auch: Das müssen Sie zur Sicherheitskonferenz in München alles wissen

Thema wird auch Syrien sein. Immer mehr ausländische Regierungen mischen im Bürgerkrieg mit. Die türkische Armee liefert sich Gefechte mit kurdischen Milizen, die als Verbündete des Westens gegen den "IS“ kämpfen. Hunderte Kurden werden am Samstag zur Demo erwartet. Die Lage ist angespannt.

Am Donnerstag stürmten fünf Aktivisten das Foyer des Bayerischen Hofs und riefen: "Türkische Panzer raus aus Kurdistan.“ Die Stadt hat bei der Demo Fotos des PKK-Gründers Abdullah Öcalan, Symbole der PKK und der Kurdenmiliz YPG verboten. Die Organisatoren der Demo klagen gegen den KVR-Bescheid beim Verwaltungsgericht. Eine Entscheidung könnte heute fallen.

Die Münchner Grünen kritisieren die Sicherheitsbehörden. "Friedliche Proteste gegen den Krieg der türkischen Regierung in Afrin dürfen nicht mit einer Eskalationsstrategie seitens der Polizei verhindert werden“, sagt Grünen-Chef Sylvio Bohr. "Diejenigen, die sich mit den Kurden solidarisieren, werden kriminalisiert.“

So fahren Bus und Tram

Die 19er Tram und die N19 fährt bis Sonntagnachmittag zwischen Hauptbahnhof Süd und Maxmonument nicht auf dem regulären Weg. Stattdessen geht es über das Sendlinger Tor, Müllerstraße zum Isartor. Die Haltestellen Lenbachplatz, Marienplatz (Theatinerstraße), Nationaltheater und Kammerspiele entfallen. Am Stachus stoppen die Züge an der Haupthaltestelle in der Sonnenstraße. Am Hauptbahnhof kann nur Hauptbahnhof-Süd in der Bayerstraße bedient werden. Kein Halt am Bahnhofplatz.