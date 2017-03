"Für 'Iron Fist' war es wichtig, schnell viel Muskelmasse aufzubauen", so Henwick. Das war deshalb so notwendig, weil sie kurz zuvor extra abgenommen hatte, "um eine 16-Jährige zu spielen in der Krimiserie 'Fortitude', die auf Island gedreht wurde". Um danach wieder an Gewicht zuzulegen, startete sie eine extreme Protein-Diät: "Drei Protein-Shakes am Tag, sechs Eiweiß, sehr mageres Fleisch, Griechischer Jogurt...", so die junge Schauspielerin.