Drei mutmaßliche Opfer melden sich Missbrauchsvorwürfe: Met suspendiert Star-Dirigent James Levine

Nun ist der Missbrauchsskandal der Entertainment-Branche auch in der Musikwelt angekommen. Die Metropolitan Opera in New York hat ihren weltberühmten Dirigenten James Levine (74) suspendiert, nachdem ihm sexuelle Belästigungen vorgeworfen werden. Wie das Opernhaus bekanntgab, wird Levine in dieser Saison weder Auftritte haben noch an anderen Aktivitäten der Oper beteiligt sein.