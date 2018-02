Besorgte Anwohner meldeten sich in der Notrufzentrale der Polizei und schilderten eine Auseinandersetzung, bei der auch Schüsse zu hören waren. Mehrere Streifen aus Holzkichen und der Umgebung machten sich auf den Weg. Am Einsatzort trafen die Polizisten mehrere Personen an: drei junge Männer im Alter von 20, 25 und 28 Jahren und einen 36-jährigen Holzkirchner sowie dessen 34-jährigen Bruder.