"Unser Ziel ist es, die Kultur als wesentliches Merkmal einer freien und offenen Gesellschaft nicht einschränken zu lassen und unser gewohntes Leben so weit wie möglich aufrecht zu erhalten“, erklärte Marek Lieberberg, Geschäftsführer von Live Nation in Deutschland, der gleichzeitig um Verständnis für notwendige Sicherheitsvorkehrungen bat. Alle Konzertbesucher werden um erhöhte Aufmerksam- und Wachsamkeit gebeten. Bei Verdachtsmomenten sollten sich Besucher sofort an das Sicherheitspersonal vor Ort wenden oder die Polizei verständigen.

Im Hinblick auf die genaueren Einlasskontrollen und Bodychecks rät der Veranstalter zu einer rechtzeitigeren Anreise zum Veranstaltungsgelände. Eine Beschränkung auf Handys, Schlüsselbunde und Portemonnaies bzw. kleinere Kosmetiktäschchen erleichtert zusätzlich die Arbeit der Ordnungskräfte und beschleunigt den Einlass.

Bei Coldplay öffnen die Stadiontore um 16 Uhr, um 18 Uhr beginnt das Vorprogramm, die Band selbst wird nicht vor 20:15 Uhr die Show beginnen.

Nur drei Tage nach Coldplay kommen Depeche Mode mit ihrer "Global Spirit“-Tour ins Olympiastadion. Das britische Synthie-Trio um Sänger Dave Gahan (55) ist seit 37 Jahren im Geschäft und hat zuletzt nach vier Jahren Pause sein 14. Studioalbum "Spirit“ veröffentlicht. Die britischen Musik-Pioniere spielten bei ihrem Leipzig-Gig Songs ihres eher düsteren, neuen Albums und Klassiker wie "Everything Counts“, "Personal Jesus“ und haben auch wieder "I just can’t get enough“ im Programm.

Noch vor vier Jahren wäre es als völlig abwegig bezeichnet worden, sich vorzustellen, dass Guns n’ Roses wieder Konzerte geben würden. Die Kultrocker um den extrovertierten Leadsänger Axl Rose (55) und Gitarrist Slash (51) geben während ihrer "Not in This Lifetime“-Tour am 13. Juni im Olympiastadion ihr Bühnen-Comeback in Deutschland. Die US-Rocker, die in den 80ern und 90ern mit "November Rain“, "Knockin’ On Heaven’s Door“ und "Paradise City“ große Hits landeten, waren lange zerstritten. 2016 traten sie erstmals nach 20 Jahren wieder in Original-Formation auf. Ihre Fans waren nach der Tour-Ankündigung so in Ekstase, dass alleine für die Gigs in Europa und Kanada eine Million Tickets verkauft wurden – nach nur 24 Stunden.

Für alle drei Konzerte gibt es noch Resttickets an der Abendkasse.

