Kinder sollen glücklich werden

Das Wichtigste für ihn als Vater sei, dass er ihnen Halt und Sicherheit gebe, weil sie ihre Mama so früh verloren hätten. Er könne mittlerweile auch wieder nach vorne blicken und wünsche sich, dass seine Kinder glücklich sind: "Mir ist egal, was sie später beruflich machen." Sie sollten einfach nur eine unbeschwerte Kindheit haben: "Das führt hoffentlich zu einem glücklichen, soliden Leben", so Cohen.

Mit dem Tod seiner Frau habe er nach ihrem Heroin-Rückfall im Prinzip gerechnet. Der Musiker sei nicht überrascht gewesen, als er sie gefunden habe: "Ich dacht mir in dem Moment nur: 'Ja natürlich - das musstest du tun.'" Ihm persönlich habe sehr geholfen, dass er für seine Kinder eine Routine einhalten musste. So habe er nur eine Stunde nachdem er Peaches gefunden habe, Mittagessen für die Kinder gemacht.