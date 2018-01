Die Folge der Dominanz: Das Team von Trainer Jupp Heynckes führt die Bundesliga nach dem Auftaktsieg 2018 in Leverkusen mit 13 Punkten Vorsprung an, die sechste Meisterschaft in Folge scheint sicher. "Das war der 'letzte Strohhalm' für die Konkurrenz", sagte Thomas Müller bei Amazon Music: "Wir wollten gar nicht die Stimmung aufkommen lassen, dass vielleicht noch einmal jemand in der Tabelle an uns heranschnuppern kann. Das haben wir geschafft."