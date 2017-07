München – Eis ist eines der bevorzugten und unerlässlichen Utensilien nach jedem Kampf. Im Normalfall, um diverse Blessuren nach so einer schmerzhaften Auseinandersetzungen im Ring zu kühlen. Und manchmal, da kommt ein Eis anderer Art zum Einsatz. Speiseeis. Zur Belohnung. "Ich mache mir ja vor jeder Vorbereitung, die so viele Entbehrungen mit sich bringt, eine Liste mit Dingen, die ich mir danach gönnen will. Eis stand jetzt ganz oben", sagte Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang der AZ, "Eis für Blessuren brauchte ich dieses Mal nicht. Ich habe bis auf einen kleinen blauen Fleck gar nichts abbekommen." Und so hielt Lang mitten in der Nacht bei einer Fastfood-Kette und belohnte sich mit einem Speiseeis für ihre überzeugende Darbietung im Zenith gegen die Britin Claire Clements.