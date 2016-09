Im November heißt es endlich: Willkommen zurück in Stars Hollow! Denn am 25. November veröffentlicht Netflix die neuen Folgen "Gilmore Girls". Für alle, die das Wiedersehen mit Lorelai (Lauren Graham) und Rory Gilmore (Alexis Bledel) gar nicht mehr abwarten können, hat das US-Portal "Entertainment Weekly" nun ein besonderes Schmankerl parat. Denn dort wurde die erste Seite vom Skript des Reboots "A Year in the Life" veröffentlicht.