Dreharbeiten in Südafrika "Sing meinen Song": Erstes gemeinsames Bild der neuen Musiker-Crew

The BossHoss ("Dos Bros" ), die in der dritten Staffel noch selbst auf dem Tauschkonzert-Sofa Platz genommen hatten, ersetzen Xavier Naidoo als Gastgeber. "Wir freuen uns darauf, 2017 als Gastgeber bei 'Sing meinen Song' dabei zu sein", so Sascha Vollmer und Alec Völkel. "Songs zu interpretieren liegt schon immer ganz tief in unserer Band-DNA. Wir haben richtig Bock, wieder live in Südafrika zu rocken. Und mit unseren großartigen Gästen werden wir sicher auf dem Sofa die ein oder andere Party starten". Ausgestrahlt wird die neue Staffel im Frühjahr, ein genaues Sendedatum steht bisher noch nicht fest.