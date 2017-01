Dreh zur neuen Staffel ab März "Ein Fall für zwei": Das wünscht sich Wanja Mues für Matula

Sind Sie zufrieden mit den bisherigen Staffeln von "Ein Fall für zwei"?

Wanja Mues: Ich bin sehr glücklich darüber gewesen, dass ich in den vergangenen Jahren in "Ein Fall für zwei" und "Stralsund" zwei sehr unterschiedliche feste Figuren spielen durfte. In "Stralsund" bin ich nun erst mal raus, ich musste aufhören, da sich die Drehs zeitlich überschneiden. Bei "Ein Fall für zwei" nähern wir uns meiner Meinung nach gerade der idealen Form an. Die erste Staffel war etwas zu extrem, in der zweiten Staffel waren wir mir etwas zu bieder, in der dritten haben wir versucht, das etwas zu mischen und in der vierten, denke ich, treffen wir den richtigen Ton zwischen Buddy-Komödien-Anteil und spannendem Krimi.