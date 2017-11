Dramatisches Saison-Aus Felix Neureuther ist verletzt: Er muss operiert werden

"Servus, ich habe leider keine so guten Neuigkeiten. Ich habe mir heute beim Training in Amerika das Kreuzband im linken Knie gerissen. das bedeutet für mich, dass die Saison gelaufen ist und ich morgen nach Hause fliegen und dann operiert werde. Drückt mir die Daumen, dass alles gut läuft. Und ich will auf dem Weg auch den Jungs von der Mannschaft alles Gute und viel Glück für die Saison wünschen.“