Dramatische Zustände Flüchtlinge in Serbien: "Sie sind die Vergessenen"

Die Männer haben Ziele: England, Italien, auch Deutschland nennen manche. Doch ihnen fehlt das Geld, um Schleuser zu bezahlen, zurückkönnen sie nicht, die Grenzen sind zu. Jetzt, wo Pfaffmann wieder zurück ist, hat er viele Gespräche und Organisationstreffen, um strukturierte Hilfe aufzubauen. „Was genau wir brauchen, kann ich noch nicht sagen. Es fehlt an medizinischer Versorgung, aber auch an Gütern“, berichtet er.

"Genauso katastrophal"

Nicht nur in der serbischen Hauptstadt warten Tausende auf ihr Weiterkommen. "Wir waren auch noch in Sid an der kroatischen Grenze. Dort ist ein zweiter Hotspot, wo überwiegend Frauen und Kinder sind. Da gibt es zwar ein kleines medizinisches Kämmerchen, aber dort ist es genauso katastrophal", beschreibt Pfaffmann.

Die Menschen kämpfen mit Lungenerkrankungen, haben Läuse. Besonders schockiert hat den gelernten Krankenpfleger der Anblick eines etwa einjährigen Kindes, das „völlig abgemagert“ war und offensichtlich schwer krank. Doch man könne in den Lagern aktuell nur Erste Hilfe, keine umfassende Behandlung leisten.

Weiter kommen die Familien nicht, denn an der Grenze, an der man eine Nummer ziehen kann, werden pro Tag fünf Menschen durchgelassen – bei 1000, die warten, wirkt das fast zynisch. Pfaffmann hofft, dass sich die großen Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz und Malteser zusammentun mit der Stadtverwaltung der serbischen Hauptstadt, um ein Hilfsnetz aufzubauen. „Das wäre sinnvoll“, sagt er. „Alle kommen, bitten um Hilfe. Aber man ist da so klein vor der ganzen Lage“, sagt Pfaffmann und erzählt von einer weiteren auffälligen Begegnung mit einem jungen Mann in Belgrad, der schon in München war, dort Familie hat und wieder abgeschoben wurde.

Er hat sich ein zweites Mal auf die lebensgefährliche Route begeben, um zu ihnen zu kommen. „So viel zu den Abschiebungen“, sagt der 61-Jährige resigniert. Wichtig ist ihm, dass die Zustände in den provisorischen Lagern bekannter werden, ins Bewusstsein dringen. „Sie sind einfach die Vergessenen“, fasst er traurig zusammen. Das soll sich ändern. Er wird sich bald wieder nach Serbien aufmachen.