Dramatische Entwicklung in Bayern Feinstaub: Münchens Luft ist erschreckend schlecht

Trauriger Spitzenreiter war die Messstation in Würzburg (Stadtring-Süd), wo der Grenzwert gleich an 23 Tagen übertroffen wurde. Damit gab es dort im ersten Quartal 2017 bereits fast zwei Drittel der pro Jahr erlaubten 35 Überschreitungen. Nicht viel besser sah es in Nürnberg (Von-der-Tann-Straße), wo der Grenzwert an 22 Tagen überschritten wurde. An der Messstation München (Stachus) wurde der Grenzwert an 21 Tagen übertroffen, an der Münchner Messstation Landshuter Allee an 20 Tagen und in Augsburg (Karlstraße) an 19 Tagen.