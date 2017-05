Drama in Weilheim Rennradfahrer von Zug getötet - Irrer lässt Drohne aufsteigen

Weilheim - Ein Rennradfahrer ist am Sonntag in Weilheim von einem ICE erfasst und getötet worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, war der Mann an einem Bahnübergang von dem in Richtung München fahrenden Zug überfahren worden. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.