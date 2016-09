Drama in Tschechien: Ein junger Eishockey-Schiedsrichter hat den Kampf um sein Leben verloren. Pavel Lainka war von einem Puck an der Schläfe getroffen worden.

Prag - Der 24 Jahre alte Eishockey-Schiedsrichter Pavel Lainka ist in Tschechien an den Folgen eines Schlagschusses gestorben. Der Puck hatte ihn am Kopf getroffen. Dies berichten tschechische Medien. Der tschechische Eishockey-Verband bestätigte lediglich den Tod des Unparteiischen, ließ die näheren Umstände aber offen.