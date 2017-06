Eine schwangere Mutter ruft am Sonntagmorgen (Ortszeit) die örtliche Polizei. Es gab einen versuchten Einbruch in ihrer Wohnung, teilt sie mit. Zwei Beamte der Seattle Police machen sich umgehend auf den Weg zu ihr nach Hause. Vor Ort treffen die Polizisten, auf dem Gang des 4. Stocks, die 30-Jährige mit einem Messer in der Hand an. Aus vermeintlicher Notwehr eröffnen die Polizisten sofort das Feuer - die Frau wird erschossen, stirbt vor ihrer Wohnung.



Mehrere Kinder befinden sich während des Vorfalls in der Wohnung. Nichtsahnend, dass ihre Mutter nicht mehr zu ihnen zurück kommen wird. Sofort alarmierte Rettungskräfte hatten nur noch den Tod der Afroamerikanerin Charleena Lyles feststellen können. Sie hinterlässt zwei Söhne und eine Tochter, die sich derzeit in der Obhut ihrer Familie befinden. Die beiden Beamten wurden bis auf weiteres suspendiert.