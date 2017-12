Ski-Star im Interview Vonn: "Ich möchte als eine der Größten bekannt sein"

Lindsey Vonn spricht in der AZ über ihre großen Ziele in dieser Saison, ihre Leidenszeit im Vorjahr. Und sie erklärt, warum sie ein Rennen bei den Männern fahren will. "Ich will beweisen, dass es möglich ist"