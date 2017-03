Double bei Goldene Kamera Falscher Ryan Gosling: Ludwig Lehner kommt aus Kirchseeon

Er war 2015 schon einmal als Ryan Gosling bei "Circus Halligalli" zu Gast, sagt er der SZ. "Ich bin ja vermummt backstage reingekommen und hatte einen großen Mantel an." Gemeinsam mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf arbeitete Ludwig Lehner einen Monat lang an diesem Auftritt. Eine falsche Bookingagentur wurde gegründet, eigenes Sicherheitspersonal und Maskenbildner besorgt. Außerdem gab man an, es dürfe sich niemand dem Schauspieler nähern und ihn ansprechen, da er Halsschmerzen hätte. "Die haben mir sofort Tee und einen Kilo Honig hingestellt. Ich hätte alles verlangen können, was ich wollte. Das hab ich schon auch sehr gefeiert", sagt er der SZ.