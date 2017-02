Dortmunder Rapperkrieg Konzertabsage nach Überfall auf Miami Yacine

Autogrammstunde statt Konzert

Ob der Überfall und die Schüsse im Zusammenhang stehen, ist bislang zwar noch völlig unklar, dennoch zogen die Behörden die Konsequenzen.

Ein für Freitag angedachtes Konzert von Miami Yacine wurde aus Sicherheitsgründen von der Polizei und der Stadt mit solch schweren Auflagen belegt, dass den Veranstaltern nur noch die Absage übrig blieb.

Yacine organisierte daraufhin eine spontane Autogrammstunde für seine Fans in Dortmund. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er: "Dieser Anschlag hatte den Hintergrund, mich vom Auftritt in Dortmund abzuhalten. Aber scheiß drauf, so ist das auf der Straße, manchmal teilt man aus, manchmal steckt man ein."