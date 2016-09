Nationalspieler Julian Weigl, der trotz eines Schlags auf die Nase eingesetzt werden kann ("Ich brauche keine Maske, das behindert beim Spielen"), ergänzte: "Wichtig ist, dass wir unser Spiel durchsetzen um drei Punkte zu holen." Fakt ist: Der deutsche Vizemeister ist gegen Legia, das in der laufenden Saison in der polnischen Liga auf Platz zwölf abgerutscht ist, nach wie vor der große Favorit. Doch in Leipzig offenbarte das neuformierte Team Abstimmungsprobleme in allen Mannschaftsteilen. "Es war offensichtlich, dass wir im Spielaufbau viele falsche Entscheidungen getroffen haben", gibt Tuchel zu. Sportdirektor Zorc forderte daher für das Spiel in Warschau: "Weniger Fehler machen, klarer Fußball spielen." Dafür sorgen soll unter anderem Mario Götze. Der Weltmeister überzeugte in Leipzig bei seiner Rückkehr ins BVB-Trikot, auch wenn auch ihm die große Durchschlagskraft gefehlt hatte. Gegen Warschau soll der Offensivstar an diese Leistung anknüpfen und möglichst auch sein erstes Tor erzielen. "Mario hat sich super zwischen den Gegenspielern gezeigt, war immer anspielbar", lobte Teamkollege Schmelzer.

Während Götze auf dem Platz weiter Fortschritte macht, sind die verletzten Marco Reus (Adduktoren), Erik Durm (Knie) und Sven Bender (Knöchel) auch beim Champions-League-Start zum Zuschauen verdammt. Der Japaner Shinji Kagawa (Knöchelstauchung) trat die Reise nach Warschau mit an.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Legia Warschau: Malarz - Bereszynski, Pazdan, Dabrowski, Broz - Jodlowiec, Moulin - Guilherme, Odjidja-Ofoe, Langil - Nikolic. Trainer: Hasi

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl, Castro - Dembelé, Götze, Schürrle - Aubameyang. - Trainer: Tuchel

Schiedsrichter: Sergej Karasew (Russland)