Die Beamten hätten dabei auch den Mann angetroffen, der in der Wohnung lebte. Er habe sich aber bisher nicht zu dem Geschehen geäußert. Die Polizei wolle sich deshalb aus ermittlungstaktischen Gründen nicht dazu äußern, was sich in der Wohnung abgespielt haben könnte, sagte Polizeisprecher Grießer.

"Was wir bisher wissen, ist, dass es eine Bekanntschaft gab zwischen den Opfern und dem mutmaßlichen Täter", sagte der Polizeisprecher. Die beiden Leichen wurden noch am Dienstag nach München in die Gerichtsmedizin transportiert. Die Obduktion ergab unter anderem Gewalteinwirkung gegen den Hals.

Georg-Friedrich-Händel-Weg in Petershausen (Oberbayern): Hier wurden die zwei toten Frauen gefunden

Nun werde im Umfeld der Opfer und des Mannes ermittelt, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Ermittlungen seien aufwendig. "Jetzt ist akribische Kleinarbeit zu leisten."