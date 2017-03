Frankfurt/Main - Die Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinalspiele am heutigen Mittwochabend wird trotz der Absage in Lotte wie geplant durchgeführt. Ex-Nationalspieler Matthias Sammer wird im Anschluss an das Viertelfinale zwischen Titelverteidiger Bayern München und Schalke 04 (20:45 Uhr/ARD und Sky sowie im AZ-Liveticker) im Rahmen des Sportschau Clubs in Herten die Lose ziehen.