In gut fünf Wochen gehen RTLs Landwirte wieder auf die Balz: Dann beginnt die zwölfte Staffel von " Bauer sucht Frau ". Moderatorin Inka Bause verspricht schon mal "attraktive Landwirte".

Jetzt ist es offiziell: Noch gut fünf Wochen, dann hat Deutschland seine TV-Bauern-freie Zeit überstanden. Denn am Montag, den 10. Oktober wird die Reality-Soap "Bauer sucht Frau" in ihre zwölfte Staffel starten. Dann auch gleich mit einer Doppelfolge, wie RTL am Donnerstag mitgeteilt hat.