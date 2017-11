Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte am Mittwoch drei weitere Russen lebenslang für Olympia gesperrt, die Zahl der vom IOC ausgeschlossenen Athleten stieg damit auf 22. Am Dienstag wird auf Grundlage der Ergebnisse einer Untersuchungsgruppe die Frage beantwortet, inwieweit russische Politiker und Behörden an dem Betrugssystem bei den Spielen 2014 in Sotschi beteiligt waren und ob das Riesenreich vom IOC komplett von den Winterspielen ausgeschlossen wird.