Sofort ging Jackson zusammen mit Manager Christian Winkler per SMS an die Planungen für die Halbfinalserie (Best of seven), die am Freitag (19.30 Uhr) am heimischen Oberwiesenfeld beginnt. "Es sind für mich natürlich sehr spezielle, sehr emotionale Spiele", erklärte Jackson, "ich habe sehr tolle, sehr schöne Erinnerungen an meine Zeit in Berlin. Aber sobald der Puck erstmals das Eis berührt, ist das vergessen. Dann zählt nur das Hier und jetzt."