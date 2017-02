Dominik Kahun im AZ-Interview "So einen Tag erlebt man nur einmal in der Karriere"

AZ: Herr Kahun, diesen 22. Februar 2017 werden Sie nicht so schnell vergessen. Nicht nur erzielten Sie im Derby gegen Augsburg das 1:0 für den EHC Red Bull München, im Penaltyschießen verwandelten Sie alle drei Strafschüsse und avancierten so zum Matchwinner!

DOMINIK KAHUN: So einen Tag erlebt man vielleicht wirklich nur einmal in seiner Karriere, dass man alle Tore seiner Mannschaft schießt und dabei noch alle Penaltys versenkt. Das war überhaupt das erste Mal, dass ich in der DEL mit einem Penalty erfolgreich war. Vorher hatte ich in drei Versuchen nicht getroffen. Ich war schon nervös, als Trainer Don Jackson mich aufgerufen hat, anzutreten. Aber nachdem ich da erfolgreich war, habe ich gehofft, dass ich noch einen schießen darf, weil ich mich sehr gut gefühlt habe, das nötige Selbstvertrauen hatte.

Und dann das dritte Duell zwischen Ihnen und Augsburg-Goalie Jonathan Boutin. Was ging da in Ihrem Kopf vor?

Das ist dann schon ein bisschen wie Schach. Ich habe ja bei den ersten beiden Penaltys fast das Gleiche gemacht, habe jeweils mit der Rückhand vollendet. Da rattern dann schon die Gedanken. Ich habe mir dann gesagt: Der glaubt sicher nicht, dass ich das nochmal so mache. Dann denkt man wieder: Was, wenn er genau das aber jetzt erwartet? Ich habe dann einfach auf meine Rückhand vertraut. Und wieder den gleichen Trick gezeigt. (lacht)